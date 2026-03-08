Caso infortuni: il 63% dei guai solo in attacco

Con le assenze odierne salgono a 129 le partite saltate per infortunio dal calciatori della Roma nel corso di questa stagione. Dovbyk ha agganciato Angelino al comando di questa classifica poco edificante con 19 forfait tra campionato, Coppa Italia ed Europa League: entrambi sono stati estromessi dalla lista UEFA, dunque

Inevitabilmente questo numero crescerà fino ad avvicinarsi o addirittura superare quota 30. Balley, oggi all'Aston Villa, perderà a breve il terzo posto vista la risalita di Ferguson, che oggi aggiornerà la statistica con la quattordicesima assenza e nel prossimi giorni verrà operato alla caviglia sinistra. Stagione finita. Ieri Gasperini ha parlato di "15-16 highlander" e in questa categoria possono tranquillamente rientrare

pure Koné e Pellegrini, fermati da una sola lesione che comunque entrambi hanno smaltito In tempi record. Sopra quota 10 assenze ci sono anche Hermoso e Dybala.

Su 129 assenze totali, 81 hanno fermato calciatori appartenenti al reparto offensivo: è quello preso maggiormente di mira dagli infortuni. Gasperini non ha mai avuto a disposizione tutti i suoi attaccanti: Dovbyk e Ferguson sono mancati a singhiozzo prima l'uno e poi l'altro, di fatto non permettendo mai all'allenatore il lusso" della scelta tecnica. Malen, da fine gennaio, predica nel deserto. Riferendosi al soli attaccanti, parliamo di oltre il 63% di Infortuni rispetto al numero totale.

(corsport)