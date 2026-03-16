Caso Dovbyk: il recupero è un rebus

Ma quindi, Dovbyk, quando recupera? «Si continua a lavorare, lasciamoli parlare», ha scritto ieri l'ucraino in un post su Instagram parecchio polemico - con scatto dentro la palestra di Trigoria - alla luce delle voci che lo vedrebbero in infermeria fino alla fine della stagione.

Il centravanti, operatosi a metà gennaio al tendine della coscia sinistra, non ha

gradito. Eppure le parole pronunciate da Gasperini nei giorni scorsi («ormai

lui e Ferguson non possiamo più considerarli nemmeno degli assenti») e quelle comunicate ieri dal ds Massara a Como lasciano poche altre interpretazioni: "Per quanto riguarda Dovbyk, ancora non c'è certezza, però è evidente che la sua presenza in campo prima della fine potrebbe essere un pochettino più difficile in questo momento". [...]

(corsport)