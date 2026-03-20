Cambiaghi come Vavra. Roma fuori dall'Europa

Era il 19 marzo 1996 quando il gol di Vavra spense i sogni europei della Roma. Una serata che ha fatto storia nel racconto romanista. (...) Ieri sera non c'era lo Slavia Praga e neanche il centrocampista ceco. Ma esattamente trent'anni dopo è stato il Bologna di Italiano ad eliminare i giallorossi dagli ottavi di finale di Europa League. Grazie al gol ai supplementari di Niccolò Cambiaghi. Che nel 1996 non era neanche nato, ma riporta i tifosi giallorossi indietro nel tempo. Un panchinaro che entra, segna e spegne i sogni di rimonta della Roma. (...) La Roma perde 4-3 dopo una rimonta emozionante dal 3-1, in una partita che è stata un'infinita altalena di emozioni. Dal baratro scavato da Bernardeschi, Castro e Rowe, all'esaltazione firmata Malen e Pellegrini. Poi la doccia freddissima dell'attaccante del Bologna. Gasp dopo la Coppa Italia è eliminato anche dall'Europa League. Ora per la sua Roma rimane solo il campionato e la rincorsa a quel quarto posto distante tre punti. (...) Un cammino difficile per una squadra che anche contro il Bologna, nonostante il cuore, ha dimostrato ancora una volta la sua fragilità difensiva - 12 gol subiti nelle ultime 5 partite. L'attacco è spuntato e in costante emergenza, dietro si balla troppo. (...) La nota positiva? Robinio Vaz, protagonista della rimonta giallorossa nei tempi regolamentari. Prima conquistando il rigore e poi servendo l'assist per il gol di Pellegrini. (...) Appuntamento a domenica pomeriggio contro il Lecce, per iniziare la rincorsa a Como e Juventus. (...)

(La Repubblica)