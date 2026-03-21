Calafiori: "Col Bodo una batosta che mi ha fatto crescere. Dopo il prestito al Genoa ho saputo di essere fuori rosa con un sms. Ora io e Bove abitiamo nello stesso palazzo"

SPORTWEEK - Riccardo Calafiori, oggi colonna dell'Arsenal e della Nazionale, non dimentica le sue radici romane e il percorso che lo ha portato nell'élite del calcio europeo. In questa intervista, il difensore ripercorre alcune tappe della sua carriera.

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Per ora, qual è la più grande soddisfazione della tua carriera?

«Quando ero alla Roma ho comprato casa ai miei genitori. In 23 anni ho ricevuto davvero più complimenti come persona che come calciatore: il merito è loro, mi sembrava giusto ripagarli».

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Dopo la firma con la Roma, Mourinho postò un video mentre studiava il tuo profilo al Pc. Pochi mesi più tardi, dopo la sconfitta per 6-1 contro il Bodo Glimt, ti definì inadeguato per il livello della squadra. A 19 anni ti sei ritrovato sulle montagne russe.

«Pazzesco. Avevo staccato il telefono per un paio d’ore e, quando l’ho acceso, avevo 300 notifiche da leggere. La gente mi inviava il video con le mie statistiche pubblicato da Mou. Ero contentissimo, poi probabilmente l’ho deluso e dopo il Bodo è cambiato tutto. Doveva andare così, è stata una batosta ma mi ha aiutato a crescere».

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Finita quell’esperienza al Genoa, Calafiori era sparito dai radar.

«Avevo l’autostima sotto i piedi. Sono tornato alla Roma e ho appreso da un Sms che ero fuori rosa. Mi chiedevo se il mio destino fosse nelle Serie minori, però ero fiducioso: non ho mai sognato di essere un calciatore normale, volevo lavorare per arrivare dove sono ora».

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Amici: di recente Edoardo Bove è ripartito dal Watford. Vi vedete spesso?

«Abitiamo nello stesso palazzo. I centri sportivi di Arsenal e Watford sono adiacenti, quindi Edo ha cercato casa nella mia stessa zona. Credo sia destino: una vita insieme nelle giovanili della Roma, ora vicini di casa a Londra. Qualche giorno fa l’ho abbracciato e ho toccato il defibrillatore sottocutaneo, mi ha fatto un po’ strano. Invece, lui è sereno e ha voglia di spaccare il mondo. Sono contento per Edo».

L’anno scorso siete andati insieme a Wimbledon per salutare Cobolli.

«Abbiamo giocato tutti e tre insieme nelle giovanili della Roma. Io terzino a sinistra, Cobolli a destra. Edoardo ha continuato a frequentarlo anche dopo che Flavio ha scelto di dedicarsi esclusivamente al tennis e, lo scorso anno, era praticamente diventato un componente del suo staff. È stato davvero bello ritrovarci, ci conosciamo da quando siamo bambini».

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