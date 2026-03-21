Caduta libera: limiti tecnici della rosa e allenatore in difficoltà, la Roma non vince più

Dalle stelle alle stalle, o come direbbe Gasperini, "il meglio e il peggio". La stagione della Roma si è spaccata in due: una prima parte da sogno e un’ultima da vero incubo. Se il 30 novembre, battendo il Napoli, i giallorossi sarebbero potuti tornare primi, oggi la realtà parla di una squadra in caduta libera. Nonostante una rosa incompleta e falciata dalle assenze, pesano le responsabilità di tutti, dai calciatori alle scelte tattiche del tecnico.

(...) Il vero spartiacque psicologico è stato il pareggio subito in extremis contro la Juventus il primo marzo. In quel momento la Roma era quarta con otto punti di vantaggio sui bianconeri; da quella beffa di Gatti è iniziato un tunnel fatto di sconfitte brucianti contro Genoa e Como, culminato con l’umiliante eliminazione dall'Europa League per mano del Bologna. In meno di venti giorni, i sogni Champions si sono trasformati in una crisi profonda.

Il dato più allarmante riguarda la retroguardia. Quella che era la miglior difesa d’Europa è diventata improvvisamente un colabrodo. Prima della sfida con la Juve, la media gol incassati era di 0,71 a partita; da allora è schizzata a 2,4.

(...) I numeri complessivi sono impietosi: 14 sconfitte totali (di cui 10 in campionato), un dato negativo che non si registrava dalla sciagurata stagione 2012-2013. (...) Ora restano solo quattro trasferte e nove partite totali per provare a salvare il salvabile, ma la tendenza attuale racconta di una squadra che ha smesso di correre e, soprattutto, di saper difendere.

(Il Messaggero)