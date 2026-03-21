Caduta libera

IL TEMPO (F. BIAFORA, L. PES) - (...) L'eliminazione agli ottavi di Europa League contro il Bologna arriva come una coltellata dietro la schiena dopo che la coppa era rimasta quasi l'unico motivo per sperare (...). Da settimane ormai i giallorossi non sanno più vincere, giocando partite sempre più infarcite di errori e perdendo quella riconoscibilità tattica e fisica che aveva caratterizzato il girone d'andata. La difesa è completamente crollata a livello atletico e di lucidità nelle scelte (...) ma in generale è tutta la squadra a risentire di un calo vistoso e, soprattutto, pericoloso.

(...) Gasperini è costretto a fare i conti con un numero sempre ridotto di alternative in una rosa che, dopo due sessioni di mercato più che contestate, presenta ancora delle carenze importanti. (...) Arrivare in questo stato in una fase così delicata della stagione non è di certo un merito (...). Anche se di certo non è facile guardarsi in panchina e vedere così poche carte da giocarsi, spesso a causa di infortuni mal gestiti - il rapporto con lo staff medico è ai minimi termini (...).

Ieri a Trigoria è andato in scena un confronto tra Ryan Friedkin, il senior advisor Ranieri e Gasperini. (...) L'allenatore continua a manifestare una preoccupazione per la Roma che sarà, tra scadenze, possibili addii e un mercato da pianificare. Ora sta alla società trovare il giusto equilibrio tra le parti con l'ausilio di Ranieri (...). I Friedkin, come sempre, di soldi ne hanno messi, ma non sempre basta. Serve una visione condivisa e obiettivi chiari per tutti.

Intanto domani all'Olimpico arriva il Lecce in una sfida importante per provare a restare agganciati al treno Champions. Oltre allo squalificato Wesley, Gasp dovrà fare a meno di Koné. (...) lesione al bicipite femorale della coscia destra (...) e un mese ai box. L'ennesimo guaio muscolare di una stagione profondamente negativa dal punto di vista fisico. (...) le basi per costruire il futuro, da adesso, devono essere più solide.