Boniek: "Per la Roma scenderei in campo io"

LA STAMPA - Ha da poco festeggiato i 70 anni, Zbigniew Boniek. La maggior parte dei quali vissuti nel mondo del calcio. Sono indimenticabili le parentesi con la Juventus e con la Roma: percentualmente minime (tre anni di qua e tre anni di là) eppure emotivamente enormi, impattanti. E sfiziose da rivivere.

E dunque, innanzitutto, ci tolga una curiosità: sono arrivati più auguri giallorossi o bianconeri?

(sorride) «Più giallorossi o bianconeri non saprei, ma posso dire che mi hanno scritto anche dei laziali! Mi sono sentito amato, circondato da tanti amici. È stato bello ed emozionante, ho ricevuto video e messaggi dai dirigenti della Fifa e della Uefa, a cominciare da Infantino e Ceferin, da tanti ex compagni».

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Anche con la Roma riaffiora qualche rimpianto? Oppure in questo caso la foto è di gioia?

«Eh... Anche in questo caso mi viene in mente una sconfitta: il 2-3 contro il Lecce (1986, ndr). Se avessimo vinto, saremmo rimasti a pari punti con la Juventus e battendo anche il Como all'ultima giornata avremmo fatto lo spareggio scudetto».

Corsi e ricorsi storici. Ha citato Juventus, Roma e Como, pare un déjà-vu.

«È la storia, sì! Juventus e Roma sono sempre state battagliere: all'epoca c'era Agnelli, c'era Boniperti, c'era Viola. C'erano anche molti scontri verbali e battute. La rivalità era vissuta su sponda Roma ancor più che sul fronte bianconero».

Nell'attuale sfida per il 4° posto vede una favorita?

«Per come gioca a calcio, la favorita è il Como. Ma per la storia, la piazza, il blasone, penso che non molleranno né la Roma né la Juventus».

Pescando dalla sua Juventus, che giocatore darebbe a Spalletti?

«Credo che gli farebbe molto comodo Platini, perché ora manca qualcuno carismatico, qualcuno che apra i varchi per gli altri, qualcuno che segni, qualcuno che dia equilibrio in mezzo al campo. Platini era tutto questo».

E alla Roma?

«Alla Roma Boniek! Mi piacerebbe giocare ancora oggi».

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