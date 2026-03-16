Bologna, sorriso amaro: Dallinga batte il Sassuolo. Ma Skorupski si fa male e addio alla 'finale' di Roma

Si può vincere la terza trasferta consecutiva in campionato, consolidare ottavo posto e primato regionale, vedere più da vicino in classifica l'Atalanta (ora a +5), ritrovare un Dallinga bomber da tre punti e ciononostante tornare dal Mapei Stadium senza sorrisi e anzi con la preoccupazione stampata sul volto. E' il volto rigato di lacrime di Skorupski, tra i migliori in campo ma purtroppo vittima, nel finale, di un infortunio muscolare che rischia di fargli vedere giovedi la Roma in cartolina.

Succede tutto all'87, quando ormai il derby è ai titoli di coda e il polacco paga un conto salatissimo all'uscita volante, con tanto di colpo di testa, con cui sventa un'incursione, tutto sommato non irresistibile, dei padroni di casa. [...] Il portierone si accascia, resta a lungo a terra, poi si rialza, stringe i denti e gioca gli ultimi cinque minuti con la coscia sinistra vistosamente fasciata, unica soluzione possibile per non lasciare in inferiorità numerica un Bologna che a quel punto aveva esaurito i cambi.

Crac ai flessori, lacrime sotto la curva occupata dai millecinquecento bolognesi che capiscono il momento e applaudono, tutti i compagni che gli fanno capannello per consolarlo e lui che esce zoppicante dal campo. [...]

Tanto altro questo derby non lascia, se non gli infortuni aggiunti di De Silvestri e Moro (altra pedina in forse per l'Olimpico) e la forza di un Bologna che si conferma squadra da viaggio. [...]

(Quotidiano Sportivo)