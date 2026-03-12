BOLOGNA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Cristante e Zaragoza alle spalle di Malen, Hermoso torna dal 1'

Pochi dubbi per Gasperini in vista della sfida di questa sera contro il Bologna. Tra i pali c'è Svilar. In difesa si rivede Hermoso dal 1', al fianco di Ndicka e Ghilardi (al posto dello squalificato Mancini). Sulla destra Celik è in vantaggio su Rensch, con Wesley sulla sinistra e la coppia Konè-Pisilli in mezzo al campo. Scelte quasi obbligate davanti, con Cristante spostato sulla trequarti al fianco di Zaragoza. Malen sarà il terminale offensivo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

IL MESSAGGERO - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

IL CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Cristante, Malen.

IL TEMPO - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.

IL ROMANISTA - Svilar; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Rensch, Pisilli, Koné, Wesley; Zaragoza, Cristante; Malen.