Bologna-Roma, il Dall'Ara punta quota 27.000 biglietti. I giallorossi in 900

Eppur si muove: sia la prevendita per la sfida di domani sera al Dall'Ara sia quella per Roma-Bologna del 19 marzo all'Olimpico. Per quanto riguarda i novanta minuti di domani il club rossoblù ieri ha confermato di aver raggiunto la soglia delle 25 mila presenze, di cui 900 tifosi giallorossi in curva ospiti, tutti rigorosamente extra provincia di Roma come ha stabilito da giorni l'Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive. Di fatto, curva Bulgarelli esclusa, si trovano ancora biglietti in tutti i settori. L'obiettivo, ambizioso ma non irraggiungibile, è toccare le 27 mila presenze. Per la sfida del ritorno invece ieri la prevendita dei tagliandi del settore ospiti dell'Olimpico non ha fatto registrare significative accelerazioni. Duecento biglietti in più venduti hanno portato il totale a 3.200, il che significa che ne restano circa 250 ancora disponibili.

(Il Resto del Carlino)