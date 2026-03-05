Bologna, intanto sale la febbre per l'andata. Sono già 18.000 i biglietti venduti

Se l'obiettivo con la Roma è riempire il Dall'Ara, i 18 mila biglietti fin qui venduti non possono che rappresentare un traguardo parziale (esaurita la Curva Bulgarelli e il settore dei Distinti Centrali). Ma tant'è, questo è il dato comunicato nella serata di ieri dal club, dopo due giorni di vendita dei tagliandi riservata agli abbonati della fase di campionato dell'Europa League (ogni titolare di tessera poteva acquistare un tagliando) e le prime ore della vendita aperta, scattata ieri all'ora di pranzo. Da qui al 12 marzo c'è tempo e, chiusa la fase della prelazione, c'è la possibilità, aperta a tutti, di acquistare biglietti nei posti rimasti liberi: a oggi, va detto, una marea. (...)

(Il Resto del Carlino)