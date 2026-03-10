Bologna, Freuler torna: Heggem tenta fino all'ultimo

Vincenzo Italiano, ieri, ha lasciato il giorno libero ai rossoblù. Solo Torbjorn Heggem e Juan Miranda hanno lavorato a Casteldebole seguendo il programma di allenamento personalizzato dopo i loro rispettivi problemi fisici. Il difensore centrale norvegese è atteso in gruppo già questa mattina, anche se questo non garantisce, dopo più di un mese senza giocare, che possa tornare titolare già giovedi nella gara di andata dell'ottavo di finale di Europa League contro la Roma. Quel giorno proverà a tornare a disposizione anche il laterale sinistro spagnolo, che verrà rivalutato in queste ore. Il derby italiano nella competizione europea è un appuntamento cruciale della stagione e per questo motivo Italiano punterà su chi è più in forma e più pronto mentalmente. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Freuler, che nella gara di campionato contro il Verona è stato assente per squalifica. I leader sono chiamati a fare la differenza e proprio per questo il tecnico rossoblù dovrebbe affidarsi alla spina dorsale della squadra, completata da Skorupski tra i pali, Lucumi al centro della difesa e Castro in attacco. In difesa, nonostante le assenze di Helland e De Silvestri, entrambi fuori dalla lista UEFA, saranno in tre a giocarsi i due posti sulle fasce e altri tre a contendersi la maglia accanto a Lucumi al centro della retroguardia. Le scelte definitive arriveranno solo nelle ultime ore. E anche i nodi di formazione sugli esterni d'attacco e a centrocampo saranno sciolti solo all'ultimo momento.

(corsport)