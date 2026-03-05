Bijlow: "Conosco bene Malen. Davanti ai nostri tifosi potremo fare una grande gara"

IL SECOLO XIX - Justin Bijlow, portiere del Genoa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano genovese prima della sfida contro la Roma. Le sue parole:

(...)

Domenica si troverà di fronte il suo connazionale Malen. Vi siete già sentiti?

«Non gli ho scritto, ma lo conosco molto bene. Sta facendo un grande lavoro a Roma e non è mai facile fermare un attaccante come lui»

Come si ferma la Roma?

«È un'ottima squadra, ma penso che noi in casa grazie ai nostri tifosi potremo fare una grande fara»

I giallorossi li hai già affrontati nella finale di Conference League 2022 decisa da un gol di Zaniolo. Cosa ricorda di quel match?

«È accaduto molti anni fa, è stato un momento difficile da affrontare, ma il passato è passato».

(...)