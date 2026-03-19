Berna, Castro e Rowe: ecco il tridente che scalda

Pobega o Moro? Joao Mario a destra, con Lykogiannis a sini-stra, o il greco a partita in corso insistendo su Zortea a destra? Questi gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida di ritorno dell'Olimpico che mette in palio il pass per i quarti di finale di Europa League. Due paiono le certezze: porta e attacco. L'infortunio di Skorupski, che rischia di avere chiuso a Reggio Emilia la stagione che conduce ai mondiali e che lo costringerà a saltare gli spareggi con l'Albania, apre la porta a Federico Ravaglia, già titolare in semifinale di Supercoppa con l'Inter a Riad e para rigori.

E in attacco, salvo sorprese, dopo aver risparmiato dall'undici titolare con il Sassuolo Bernardeschi, Castro e Rowe, Italiano dovrebbe riproporre il tridente della sfida di andata, fatto rifiatare nel turno di campionato del fine settimana. [...]

A centrocampo è reduce da un turno di recupero Ferguson, tra i migliori in campo all'andata e squalificato contro il Sassuolo: scontato il rientro dal primo minuto, con fascia da capitano al braccio, al fianco di Freuler. Con loro, da mezzala sinistra, più probabile l'impiego di Pobega, che per fisicità, caratteristiche e tonnellaggio appare più adatto di Moro a partire dal primo minuto per fronteggiare la mediana giallorossa, che conterà su Kone e Pisilli nei due in mezzo, ma pure su Cristante e Pellegrini sulla trequarti, a galleggiare tra attacco e mediana. [...]

Dietro si riparte da Lucumi. E Vitik è favorito su Casale, rigenerato dall'ultima convincente pro-va, con tanto di recupero e salvataggio su Nzola, contro il Sassuolo. Miranda è squalificato: Lykogiannis punta a ritrovare la maglia da titolare e il fatto che sia stato risparmiato a Reggio Emilia è più di un indizio. Joao Mario, comunque titolare e autore dell'errore che ha spalancato le porte all'1-1 della Roma all'andata è l'alternativa, qualora Italiano all'ultimo minuto dovesse preferire giocatori con più ritmo partita nelle gambe. In quel caso a destra toccherebbe di nuovo a Zortea, subentrato all'infortunato De Silvestri al Mapei Stadium.

(Il Resto del Carlino)