Baturina è favorito su Jesus Rodriguez. Al Sinigaglia mille tifosi nel settore ospiti

Idee, mentalità e coraggio. Sono questi gli ingredienti che non dovranno mancare nel Como che sogna la Champions. (...) La sua squadra è in salute e la conferma giunge dai tre successi consecutivi nelle ultime giornate. Dal canto suo il tecnico spagnolo non intende aggiungere troppe pressioni: "in palio ci sono tre punti e nessuna motivazione in più". Contro la Roma fiducia rinnovata nel 4-2-3-1: Kempf verrà schierato al centro della difesa in coppia con Ramon mentre sul vertice alto di sinistra Baturina è favorito su Jesus

Rodriguez. In avanti spazio a Douvikas dal primo minuto, in panchina Morata.

Il quarto posto passa dal lago. E più precisamente dallo stadio Sinigaglia, teatro di una sfida che pesa, eccome, nella volata finale verso la Champions. (...) Nonostante il divieto di trasferta imposto ai tifosi giallorossi, lo stesso scenario vissuto appena giovedì al Dall'Ara di Bologna, il sostegno non mancherà. Anzi. Il settore ospiti dell'impianto affacciato sul lago sarà comunque esaurito. Soldout. (...) Saranno oltre un migliaio i romanisti presenti sugli spalti: tifosi che non risiedono a Roma e provincia, ma che non hanno perso l'occasione per stringersi attorno alla squadra di Gasperini. (...) Perché certe partite non si giocano solo in campo. Si respirano sugli spalti, nei cori, nella voglia di esserci a tutti i costi.

(corsport)