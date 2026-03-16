Batosta Champions

IL TEMPO (L. PES) - Due indizi fanno una prova. Due sconfitte consecutive per la Roma fanno scivolare i giallorossi fuori dalla zona Champions. Partite segnate però da altrettanti episodi arbitrati contrari alla squadra di Gasp. Una settimana dopo il rigore negato a Genova per mani di Malinovskyi sul tiro di Koné, ecco il doppio giallo inventato per Wesley, anche stavolta sul punteggio di 1-1. Poi, però, c'è la partita. O per meglio dire le partite. Sì perché contro il bel Como di Fabregas, come al Ferraris contro l'ex De Rossi, La Roma di fatto non tira mai in porta e anche in parità numerica subisce costantemente gli attacchi dei lariani che nel primo tempo vengono sventati da Svilar e dalla dabbenaggine dei giocatori di casa. Ma nel secondo tempo, dopo l'ingresso di Diao e Douvikas, e complice un Svilar non impeccabile (parate ne ha fatte anche ieri, tante, ma sui gol di certo può e deve fare meglio), il Como fa ancora più male e la Roma crolla nuovamente nel finale di gara. Una gara oggettivamente dominata in lungo e largo dai ragazzi di Fabregas che sembravano andare al triplo, neanche al doppio, rispetto agli avversari. Un errore di impostazione dopo sei minuti permette alla Roma di sbloccare la gara su rigore con Malen (fallo di Diego Carlos su uno scaltro El Shaarawy che approfitta dell'errore di Sergi Roberto). Poi inizia il monologo lombardo. Nico Paz, Valle, Da Cunha e chi più ne ha più ne metta. Il portiere giallorosso mette le pezze dove può e la poca precisione avversaria salva la Roma. Il doppio cambio di Fabregas mette ancora più in difficoltà la Roma, Gasperini inserisce Rensch per El Shaarawy cercando copertura ma ecco che arriva il pari di Douvikas. L'unico sussulto romanista è nel contropiede che arriva dal riflesso di Svilar su Paz e che Malen spreca clamorosamente non servendo Pellegrini completamente solo a centro area. È l'ultimo barlume di vita. Al 64' Massa espelle Wesley per doppio giallo fischiando un fallo su Diao che non c'è.

La Roma affonda, entrano Vaz, Pisilli, Tsimikas e Ziolkowski ma il Como continua a macinare calcio. La firma della vittoria è quella di Diego Carlos che si riscatta dopo il fallo da rigore e regala tre punti decisivi per la Champions. Dal virtuale +5 sul Como e +8 (considerando lo scontro diretto a favore) sulla Juve a quindici minuti dal termine della sfida dell'Olimpico d due settimane fa al desolante sesto posto a tre lunghezze dal quarto, occupato da Fabregas, e due dai bianconeri, con l'Atalanta che a suon di pareggi è tornata a soli 4 punti. Domenica all'Olimpico arriva il Lecce ma prima c'è il ritorno europeo col Bologna tutto da giocare, visto il trend negativo in campionato. L'ultima speranza rimane la primavera gasperiniana, dove di solito le sue squadre volano. Ma di certo ora la Champions si fa davvero complicata.