Baldanzi: guai muscolari, deve fermarsi

II Genoa riprende gli allenamenti stamattina al Sigmorini, dopo due giorni di riposo. E in vista del match contro la Roma deve fare i conti con l'allarme Baldanzi. Il trequarti-sta ha accusato un fastidio muscolare nel match di sabato sera contro l'Inter: si profila uno stiramento; la sua presenza per domenica è in forte dubbio; le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno nel corso della settimana, ma fortunatamente non si tratta di una recidiva. Stavolta, infatti, ad avergli dato problemi non è stata la coscia destra, bensì la sinistra. Quando era ancora alla Roma, Baldanzi aveva iniziato il 2026 con uno stiramento al retto femorale della coscia destra. E nell'ultimo allenamento a Trigoria, prima di arrivare in rossoblù, aveva accusato un fastidio nella stessa zona. (...) Baldanzi ha dimostrato subito di poter essere molto importante per questo Genoa. Anche se in quella posizione, da mezzala offensiva. (...)

(Il Secolo XIX)