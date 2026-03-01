Attacco e difesa, i mondi capovolti

In quattro punti c'è un mondo. Anzi due: capovolti. Perché Roma e Juve sembrano due facce della stessa medaglia. Due incompiute con due grandi allenatori in panchina che piano piano tirano la coperta dalla loro parte per cercare di coprire più parti del corpo possibile. (...)

Mai come stavolta Roma e Juve sono distanti e vicine allo stesso tempo. Una ha la migliore difesa d'Europa con un trio insuperabile (...); l'altra un colabrodo che si affida a Bremer a mezzo servizio (...). La Roma ha un centravanti, la Juve lo cerca disperatamente. Ma poi, gira che ti rigira, sia Gasp che Spalletti cercano altri gol. Sembra un paradosso ma così è.

(...) Malen di problemi ne ha risolti tanti. Ma poi capita anche la sera dove non segna e allora bisogna inventarsi qualcosa di diverso. Con la Cremonese sono arrivati i gol da calcio piazzato, stavolta la sorpresa potrebbe essere rappresentata da Pisilli. Poco considerato fino a gennaio e ora perla da lucidare e inserire nel momento e nel ruolo giusto. (...)

A rincorrere stasera però c'è soprattutto la Juve. Che non può permettersi di perdere ma deve vincere. L'opposto della Roma che punta a eliminare i bianconeri dalla corsa Champions ma potrebbe anche accontentarsi di lasciarli a distanza di sicurezza. (...)

(corsera)