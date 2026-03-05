Attacco a metà

IL TEMPO (L. PES) - Attacco senza pace. Dall'inizio della stagione, salvo rare e sporadiche occasioni, Gasperini non ha ma avuto l'intero reparto a disposizione. I continui infortuni che hanno colpito a rotazione praticamente tutti i calciatori tra centravanti, seconde punte ed esterni costringono ancora oggi, all'inizio della fase più delicata della stagione, il tecnico a fare di necessità virtù. Prima il lento rientro estivo di Dybala che poi si era fermato già alla terza giornata contro il Torino. Poi i primi problemi alla caviglia di Ferguson che ha trovato continuità solo alla fine di novembre e i lunghi stop di Dovbyk. Il primo di un mese e mezzo per la lesione del retto femorale, poi l'operazione dopo lo stop del 6 gennaio a Lecce per un problema miotendineo alla stessa coscia. Altri due stop per la Joya tra novembre e gennaio oltre ai problemi per Baldanzi e Pellegrini, che spesso Gasp ha utilizzato in posizione avanzata. Fino ad arrivare all'infiammazione al tendine d'Achille per El Shaawy e la fastidiosa pubalgia che ancora oggi tiene ai box Soulé. A proposito dell'argentino, l'obiettivo è rientrare in gruppo la settimana prossima, saltando quindi anche la trasferta di Genova e mettersi al lavoro per esserci tra Bologna e Como. Il riposo è l'unica strada per cercare di ridurre il dolore e dopo i forfait con Cremonese e Juve sarà assente anche al Ferraris. Ci sarà, invece, salvo sorprese, Paulo Dybala. Dopo il martedì di permesso per la nascita della primogenita Gia, ieri il ventuno giallorosso ha svolto un lavoro specifico personalizzato programmato che lo porterà a tornare a lavorare oggi col resto dei compagni. Più ingarbugliata la situazione di Ferguson. L'irlandese combatte dallo scorso 22 gennaio con un problema alla caviglia sinistra, la stessa che gli aveva dato problemi anche a inizio stagione. Dopo un primo viaggio in Inghilterra alla vigilia di Roma-Cremonese, in queste ore l'attaccante, col permesso del club, è tornato a Brighton per un consulto medico. Un'altra stagione da incubo per il centravanti che difficilmente sarà a disposizione a breve per la Roma e anche per l'Irlanda impegnata ai playoff mondiali. Avrebbe fatto comodo eccome in questo periodo da riserva di Malen, così come Dovbyk che dovrà aspettare ancora un mese circa prima di tornare in campo. Nel frattempo Gasperini si affida all'olandese e continua a valutare Vaz che col ritorno dell'Europa avrà più spazio e occasioni per mettere in mostra il suo talento. In un'annata, la prima in giallo-rosso dell'allenatore di Grugliasco, vissuta nel grande paradosso di non poter mai contare sulle certezze in attacco. Reparto che storicamente col piemontese ha sempre reso al meglio.