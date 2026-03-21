Armati verso lo stadio: Daspo per dieci ultrà

La polizia ha sventato un potenziale assalto ai pullman dei tifosi del Bologna poco prima del fischio d'inizio del match di Europa League. Dieci giovanissimi supporter della Roma, tra cui cinque minorenni, sono stati colpiti da Daspo con una durata variabile da uno a due anni.

(...) I ragazzi sono stati intercettati dalla Digos nei pressi della Tangenziale Est mentre si dirigevano verso il percorso dei bus rossoblù. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di un arsenale di fortuna: mazzette da muratore, martelli, aste di bandiera e persino un mattarello. Per fermarli, gli agenti hanno applicato per la prima volta il "fermo preventivo" previsto dal nuovo Decreto Sicurezza del 2026.

I dieci giovani, descritti come "cani sciolti" non appartenenti a gruppi organizzati, sono stati fotosegnalati e denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere. (...) I provvedimenti potrebbero però non fermarsi qui. Grazie alle telecamere di sorveglianza dell'Olimpico, gli investigatori hanno già identificato un tifoso del Bologna per il lancio di un petardo e stanno lavorando per risalire all'identità di altri nove sostenitori romanisti responsabili dell'accensione di fumogeni durante la gara. Il numero dei Daspo è destinato a crescere nelle prossime ore.

(Il Messaggero)