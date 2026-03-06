Arena al top. La cura Gasp funziona

Lacura Gasp funziona. Arena è un attaccante ancora più incisivo, cresciuto sotto l'aspetto mentale e fisico. Il classe 2009, infatti, è rientrato mercoledì con la Primavera impressionando per l'Intensità scaricata sul campo del Frosinone. Non ha segnato, ma questo è un dettaglio. [...]

La stellina del vivaio, va ricordato, gioca sotto età di tre anni in Primavera e ha già esordito sia in Coppa Italia (con gol da predestinato) che in campionato con i grandi. Nelle ultime settimane è stato promosso in prima squadra per sopperire alle assenze di Ferguson e Dovbyk. A intermittenza scende tra i baby per mettere minuti nelle gambe.

(corsport)