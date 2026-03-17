Arbitri, voti shock: Massa prende 9!

Il sistema di valutazione degli arbitri deve essere modificato. È già nella bozza del programma della nuova PGMOL all'italiana, ma se pure la rivoluzione voluta da Gravina non dovesse arrivare in porto per la prossima stagione, è un meccanismo perverso che deve essere cambiato. E se vi siete sorpresi per l'8.50 che uno dei vice di Rocchi Gervasoni, ha dato all'arbitro Manganiello, dopo la disfatta di Inter-Atalanta, allora chissà cosa proverete nel sapere che l'Osservatore arbitrale della nefasta CON ha assegnato a Massa, il direttore di gara diComo-Roma, niente popo dimeno che 8.70!. Ovvero, secondo le tabelle a disposizione di chi deve giudicare un arbitro, il massimo possibile. Con tanto di motivazione. Leggendola, provate a rivedere la partita dell'arbitro ligure, soprattutto dal secondo giallo a Wesley in poi. Ebbene, si mette 8.70 perché: "Ha arbitrato in maniera eccellente! Prestazione di alto livello. Ha diretto bene una gara difficile per conteso e/o episodi valutati nel modo giusto e risolti brillantemente. Ha mostrato grande personalità - Conduzione tecnico disciplinare ECCELLENTE… sbavature insignificanti in una direzione di gara di qualità". Le CON (Commissione Osservatori Nazionale per arbitri) erano nate con la gestione Trentalange/Bagloni, il loro scopo era controllare l'operato dei designatori. Insomma, uno strumento politico che sin da subito mostrò la sua inutilità. Oggi rappresentano uno dei mali di un modo che sta crollando sotto i loro stessi colpi. Il voto a Massa è scandaloso, soprattutto se paragonato a quello che è stato messo a Guida, che domenica sera ha diretto Lazio-Milan. Gia, perché entrambi hanno preso 8.70, peccato che uno abbia completamente cannato un secondo giallo, inciso pesantemente sulla partita, perdendo serenità e lucidità. [...]

(corsport)