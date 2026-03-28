Ansia Wesley. Stop col Brasile

IL TEMPO (P. DANI) - Allarme Wesley. Non arrivano buone notizie dalla pausa nazionali per la Roma. Dopo il match amichevole contro la Francia giocato con il Brasile negli Stati Uniti il laterale giallorosso (in campo per una settantina di minuti) ha riportato una «lesione muscolare» come afferma la nota della Federazione calcio brasiliana. L'ex Flamengo aveva saltato l'ultima gara contro il Lecce per squalifica e ora è in dubbio anche per il big match della ripresa in programma la sera di Pasqua a San Siro contro l'Inter. Nelle prossime ore Wesley sarà rivalutato a Trigoria per verificare la reale entità del problema muscolare alla coscia destra. Grattacapo tutt'altro che di poco conto per Gasperini che deve già fare i conti con le numerose assenze in attacco oltre a quella di Koné che tornerà verosimilmente per la gara contro il Bologna in trasferta di fine aprile. Contro il Lecce si è rivisto Angelino per uno spezzone in po' più consistente di gara rispetto alle fugaci apparizioni europee, ma non ci sono certezze rispetto all'autonomia dello spagnolo che di fatto non gioca da fine settembre. La sfida del Meazza sarà delicatissima nella corsa Champions e la possibile assenza di Wesley sarebbe un macigno per i giallorossi considerando l'apporto alla pericolosità che il brasiliano riesce a dare. Nel frattempo a Trigoria si tornerà a lavorare lunedì. Ieri l'ultimo allenamento della settimana con Soulé ancora in campo insieme ai compagni. La tabella di marcia del recupero per l'argentino procede in maniera positiva e la convocazione per Milano diventa sempre più realistica. L'ultima apparsione risale al 15 febbraio nella sfida del Maradona contro il Napoli, da lì in poi oltre un mese di riposo per cercare di superare il dolore legato a una fastidiosa pubalgia. Ora però il talento di Mar del Plata è pronto a tornare proprio nello stadio che lo consacrò, quasi un anno fa, grazie al gol che decise la sfida e che permise alla Roma di tornare a vincere in casa nerazzurra otto anni dopo l'ultima volta. L'unica certezza dell'attacco giallorosso resta Malen, anche se ora Gasperini può contare sulla evidente crescita di Robinio Vaz, decisivo nell'ultima gara di campionato arrivata dopo gli ingressi positivi nei match europei contro il Bologna. Ma la priorità dell'allenatore di Grugliasco, adesso, resta quella di ricomportare la difesa. Contro i salen-tini è tornato il clean sheet dopo un mese e ora il terzetto titolare Mancini, N'Dicka ed Hermoso (seppur non perfetto col Bologna) potrà ridare più certezza a tutta la squadra. Queste, però, sono le ore di Wesley: l'attenzione è tutta sul laterale e sui possibili tempi di recupero.