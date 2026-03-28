Ansia Wesley: lesione alla coscia destra. Contro l'Inter quasi sicuramente out

Non arrivano belle notizie dal Brasile, dove ieri Wesley ha lasciato il raduno della sua nazionale a causa di una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra. Il terzino della Roma ha accusato il problema durante l'amichevole persa per 2-1 con la Francia e non prenderà quindi parte al secondo test dei verdeoro, quello in programma contro la Croazia. (...) Wesley sta quindi facendo ritorno a Roma, dove svolgerà ulteriori esami e accertamenti clinici. Se verrà confermata la lesione è però assai probabile che sia costretto a saltare anche la sfida con l'Inter, in programma a Milano alla ripresa del campionato, il 5 aprile, nella sera di Pasqua.

(gasport)