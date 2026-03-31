Alajbegovic piace a tutti

C’è un diciottenne che da un lato non fa dormire la notte il ct Rino Gattuso e dall'altro fa sognare le big italiane. Kerim Alajbegovic rappresenta con Edin Dzeko lo spauracchio numero uno stasera per l'Italia nella rincorsa al Mondiale. Tecnica da funambolo abbinata a una progressione palla al piede micidiale che lo rendono davvero difficile da marcare. [...]

Ecco perché il classe 2007 fa gola alle principali società di casa nostra. Il Bayer Leverkusen per non rischiare sorprese ha già attivato nei giorni scorsi l'opzione di riacquisto (8 milioni) dal Salisburgo (finora 9 gol e 3 assist tra Bundesliga austriaca ed Europa League), ma nel frattempo sempre più club di Serie A gli hanno messo gli occhi addosso.

Il primo a muoversi in tal senso era stato Giovanni Manna, che è sulle tracce di Alajbegovic da tempo. [...] Nei mesi scorsi pure un emissario della Juve era andato a visionarlo da vicino in occasione di una gara di Europa League. Più recentemente invece è stata la Roma ad accendere i radar, studiandolo dal vivo. L'ultima big italiana a manifestare interesse è stata il Milan, che ha inviato un proprio emissario giovedì sera al Millennium Stadium di Cardiff per tenerlo sotto controllo. [...]

(tuttosport)