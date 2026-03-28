Al Mancini il ritrovo della Roma Anni 70. Boni richiama le vecchie glorie tra 160 tifosi

IL ROMANISTA (S. CARLONI) - Un’esplosione d’amore, tutto romanista. Dalle presenze illustri ai tifosi: il Mancini Park Hotel si è tinto di giallorosso in occasione della reunion della Roma Anni Settanta. Un appello a cui hanno risposto “presente” tante stelle di una Roma distante praticamente mezzo secolo. Il tutto voluto da Loris Boni e Franco Peccenini: solo due dei tanti ex calciatori giunti sul posto per ricordare e condividere attimi unici con chi ha fatto un pezzo di storia.

E l’afflusso non è stato indifferente. Circa 160 tifosi pieni d’amore a ricordare un’epoca che non c’è più, ma che continua a vivere nei cuori e nei racconti dei protagonisti. (...) Quindi, il via alle presentazioni di Loris Boni, che ha elencato i partecipanti. In ordine: Massimo Turchetti, Roberto Scarnecchia “Masterchef”, Walter Casaroli, Paolo Borelli, Paolo Conti, Franco Tancredi, Michele De Nadai, Domenico Maggiora, Guglielmo Bacci, Angelo Orazi, Franco Peccenini, Sebino Nela (acclamato dalla folla), Odoacre Chierico, Giancarlo De Sisti, Alberto Faccini, Roberta Minaccioni, Giulia Anzalone. (...)