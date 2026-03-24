Al lavoro senza 12 Nazionali: Soulé corre verso l'Inter

Trigoria si svuota. Sono dodicii calciatori partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali. Pisilli, Cristante e Mancini avranno il compito di riportare l'Italia al Mondiale, stesso obiettivo per Ziolkowski e Celik. Zeki ha dato l'ok a Montella nonostante un piccolo problema muscolare che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro il Lecce. Gli altri giocheranno amichevoli in giro per il mondo. Lavoro duro, invece, per chi è rimasto nella Capitale. Da oggi pomeriggio si inizia a pensare al big match di Pasqua contro l'Inter, nel weekend Gasp concederà due giorni di riposo. E in programma un richiamo di preparazione per farsi trovare al 100% per il rush finale della stagione. Salutata l'Europa League nella testa della squadra c'è solamente il pensiero del quarto posto. I 54 punti in classifica sono un buon bottino, ma davanti c'è il Como a 57. La buona notizia è che a partire dalla sfida con l'Inter ci sarà un Soulé in più. L'attesa è ormai finita ed è pronto per tornare a completa disposizione dopo settimane passate tra lavoro in campo e trattamenti specifici con l'osteopata di fiducia. I miglioramenti ci sono stati e a San Siro può ritrovare la luce, proprio nello stadio nel quale l'anno scorso aveva deciso il big match complicando la rincorsa allo scudetto dei nerazzurri. Dopo Malen è il secondo miglior marcatore stagionale con 7 reti. E non è un caso che senza di lui la Roma ha vinto due partite delle ultime sette tra campionato e Coppa. In attesa della Joya, Gasperini meno può godersi i ritorno della Joyita.

(Il Messaggero)