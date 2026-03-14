Al fianco di Malen sta crescendo Vaz. Il 3-5-2 più di un'idea

Senza gli esterni, non è la Roma di Gasperini. Che ha bisogno di qualità negli ultimi venti metri, di, come spesso la definisce lui, efficacia. Una punta, più due trequartisti/attaccanti, abili nell'uno contro uno, bravi nel dialogare tra loro e/o con la punta: si parte da qui, poi c'è il resto, così è sempre stato per Gasp. (...) Non avendo poi, nemmeno le opzioni con cui si è partiti dopo il mercato estivo, Ferguson e Dovbyk, che hanno praticamente finito la stagione perché entrambi sono finiti sotto i ferri. Un reparto carente, insomma. Il tecnico le sta provando tutte, dietro l'olandese abbiamo visto, con fortune alterne (insomma), Pellegrini, che si è risvegliato solo a Bologna dopo un lungo periodo di letargo, poi Zaragoza, impiegato in due partite che - a detta di Gasp - non erano per lui, e quindi Venturino, bene con la Cremonese, molto meno con il Genoa. A Bologna, e in parte a Marassi, l'allenatore della Roma si è reinventato Cristante come trequartista: Bryan è bravo in certe fasi di gioco, ma carente in altre, ad esempio non è a lui che si chiedono qualità, invenzioni, il dialogo in area ad alta velocità. Malen da solo non può arginare il mare, tanto meno le difese avversarie. Ed ecco che Gasp ha allargato, contro il Bologna, quell'esperimento durato appena una quindicina di minuti a Marassi: Robinio Vaz vicino a Malen, per una sorta di 3-5-2. Non siamo al duo Bebeto-Romário, né a Gullit-Van Basten né, per rimanere in zona, Totti e Cassano, ma qualcosa si è mosso. (...) A Como, la Enna si ripresenterà con lo stesso problema, ovvero con gli esterni (più o meno) assenti. Con la squadra di Fabregas che si schiererà -come il Bologna - a quattro in difesa, ed ecco che Vaz potrebbe diventare una soluzione, dal primo minuto o in corsa. A meno che il tecnico non voglia rilanciare subito Pellegrini, al quale comunque mancherebbe un partner di destra, visto che Zaragoza non può essere riproposto dopo le difficoltà del Dall'Ara. (...)

(Il Messaggero)