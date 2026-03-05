A Genova senza lo stakanovista Wesley. Tocca a Rensch, l'uomo dei big match

Da gennaio 2025 Wesley non si è praticamente mai fermato. Contro la Juventus ha toccato quota sessanta partite tra Flamengo, Roma e nazionale brasiliana. Si è riposato - per modo di dire -solamente a fine luglio quando è arrivato nella Capitale ed ha iniziato la preparazione in Inghilterra. Ci ha messo poco, anzi pochissimo, a conquistare l'Olimpico. (...) Un jolly per il tecnico che nel finale di gara contro il Viktoria Plzen lo aveva addirittura fatto giocare come centrale di difesa. L'impatto con la Serie A è stato devastante: 4 reti, 1 assist (più uno in Coppa Italia) e il 14% di partecipazione alle reti totali. Numeri niente male per uno che di mestiere non fa l'attaccante. A Genova, però, sarà costretto a fermarsi. Il giallo preso domenica lo costringerà a scontare un turno di squalifica. (...) L'ultima volta che non è stato a disposizione, le conseguenze sono state drammatiche, sportivamente parlando. La gara in questione è quella col Cagliari, probabilmente la peggiore della stagione. E su quella fascia Palestra ha fatto praticamente tutto quello che voleva prendendosi gioco di Tsimikas prima e di Ghilardi poi. Un disastro. Anche ad Atene non è partito dal primo minuto e la partita è stata tutt'altro che positiva. Ma una volta entrato è arrivato il pari di Ziolkowski. Un caso? Forse. Ma non si può negare che la Roma sia in parte Wesley dipendente. Era andata meglio nel derby salta-to per problemi gastrointestinali. In quel caso a sostituirlo fu Rensch che si candida ad una maglia da titolare anche domenica. L'olandese è una sorta di uomo misterioso. Spesso e volentieri finisce nel dimenticatoio. (..,) L'ex Ajax si è visto pochissimo, ma Gasp nelle grandi occasioni si è quasi sempre affidato a lui. Si è visto dal primo contro Lazio, Como, Atalanta e Juventus (sia all'andata che al ritorno). L'unica nell'undici iniziale in un match non di cartello è stata contro il Torino, ma c'è una curiosità che forse non tutti ricordano. Doveva iniziare fuori, ma il piccolo problema muscolare accusato da Celik nel riscaldamento lo ha fatto di-ventare titolare. (...)

(Il Messaggero)