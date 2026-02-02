Zaragoza, tutto fatto: oggi le visite mediche. Con lui cambia l'attacco

Stasera chiude la sessione invernale del mercato e la Roma, con lo sbarco in città di Zaragoza che oggi svolgerà le visite mediche, è convinta di aver sistemato la rosa: entrano quattro giocatori offensivi, ne escono due. Almeno numericamente Gasperini é accontentato, sui profili scelti solo le loro prestazioni potranno chiarire se il gruppo è diventato più competitivo. Partiti Baldanzi e Bailey, c'è attesa per i sostituti: promosso Malen, da scoprire Zaragoza e da aspettare sia Robinio Vaz sia

Venturino. Gian Piero non ha più spazi liberi nel tridente, dove lavora con sei giocatori, due per ruolo. I centravanti sono tre: Malen, Ferguson e Vaz. Esterni alti a destra, due: i mancini Dybala e Soulé. A sinistra, tre: Pellegrini, Zaragoza e Venturino, piede preferito del trio il destro. Come dell'indisponibile El

Shaarawy, opzione di scorta. Addio a due mancini, gli esterni Baldanzi e Bailey (il terzo, Dovbyk, sarà out a lungo). Gasperini da quest'estate avrebbe voluto sistemare il lato sinistro. Di ruolo ha solo Zaragoza. In teoria pure Venturino, ma ha sempre giocato a destra. Pellegrini è adattato: l'allenatore lo vede centrocampista. Guardando al futuro, pure se sarà riscattato Zaragoza, l'attacco andrà ancora aggiornato. Massara a Milano ha definito l'acquisto dello spagnolo: 2 milioni per il prestito oneroso al Bayern, obbligo a 13, ma condizionato (qualificazione in Champions e 70% di presenze da 45 minuti). Più bonus al Celta Vigo che lo ha liberato in anticipo. La Fiorentina, intanto, offre sempre Fortini, ma la Roma (per ora) conferma Tsimikas.

(corsera)