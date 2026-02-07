Zaragoza pronto all'esordio

Il tempo - 49 minuti in tre partite - di mettersi in mostra in maglia giallorossa. Poi l'inserimento nella lista Uefa e subito il primo stop. Ieri Robinio Vaz si è fermato in allenamento: lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. [...] Appuntamento a marzo. Come sperano a Trigoria, per la sfida con la Juventus all'Olimpico. Chi invece potrebbe recuperare per la partita di lunedì contro il Cagliari è Mario Hermoso. Il difensore spagnolo non si allena da due giorni con il resto della squadra per un dolore al piede. [...] Ancora out Dybala, Dovbyk e Ferguson. Fin qui il bollettino medico. Poi c'è il campo: accanto a Malen, sempre contro il Cagliari, si dovrebbe vedere sin dal primo minuto il nuovo arrivo Bryan Zaragoza. A cedergli il posto sarebbe Lorenzo Pellegrini. A destra spazio a Soule, con la mediana formata dalla coppia Cristante-El Aynaoui.

(la Repubblica)