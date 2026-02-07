Zaragoza dal 1'? Gasp è indeciso. Trasferte vietate: ricorso dei tifosi

L'Olimpico giallorosso - lunedì sera contro il Cagliari - scoprirà anche Zaragoza, l'ultimo dei quattro acquisti offensivi della Roma nella sessione invernale di mercato. L'esordio di Bryan va dato per scontato e ha qualche chance di partire dall'inizio. Sarà titolare nel tridente che prevede Malen centravanti se Gasperini sceglierà di rinunciare a uno tra Pellegrini o Soule, ai quali ultimamente non ha potuto rinunciare, chiedendo loro di andare in campo non sempre al meglio. [...] A parte Bailey, tornato in anticipo all'Aston Villa, e Dovbyk, convalescente - e lo sarà a lungo, per questo è stato escluso dalla lista Uefa - dopo l'intervento chirurgico, sono al momento indisponibili anche El Shaarawy, Dybala e Ferguson. A loro si è aggiunto Vaz: lesione muscolare di primo grado al soleo. Out solo 10 giorni. Nemmeno Venturino si è allenato: influenza. Ma dovrebbe farcela per lunedì. [...] Così Gasperini lavora solo con 4 giocatori: Malen, Soulé e Pellegrini, i tre di Udine, più Zaragoza. Gian Piero ne apprezza l'abilita nel dribbling, ma lo sta addestrando nella fase di non possesso. Bryan può fare l'esterno su entrambi i lati. In carriera è stato utilizzato anche a destra. Dubbio in difesa: a riposo Hermoso, ferita al collo del piede sinistro per una tacchettata. [...]

(Corsera)