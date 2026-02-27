Vlasic vuole rinnovarema attenti alla Roma

Roberto D'Aversa si aggrappa al suo Diez per rilanciare il Toro e acciuffare la salvezza il prima possibile. Nikola Vlasic quest'anno sta brillando come mai nelle precedenti stagioni in granata. Motivo per cui da qualche mese ha iniziato a indossare pure la fascia da capitano. (...) Atteggiamenti da leader che lo rendono sempre più un punto di riferimento per compagni e tifosi. Al netto di tutto ciò, però, non è ancora arrivata la fumata bianca col Toro per il rinnovo del contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. (...) Nel frattempo su Vlasic ha messo gli occhi anche Gian Piero Gasperini. Al tecnico - in caso di qualificazione alla prossima Champions League - non dispiacerebbe avere alle proprie dipendenze il fantasista croato per puntellare il ruolo di coloro che devono supportare le punte. Tanto che dalla Capitale sono arrivate le prime chiamate esplorative nei confronti dell'entourage del classe 1997, che potrebbe andare a rimpiazzare Pellegrini ed El Shaarawy. Entrambi, infatti, sono in scadenza e i rispettivi rinnovi di contratto restano in alto mare. Ecco perché la Roma tiene d'occhio gli sviluppi in casa granata in merito al futuro di Nikola. (...) Il Torino farebbe bene a blindarlo in fretta, onde evitare di trovarsi invischiato in possibili quanto pericolose tentazioni di mercato. Anche perché i numeri parlano chiaro: con 6 gol segnati e 3 assist vincenti ci sono pochi centrocampisti in Serie A decisivi e determinanti come Vlasic.

(Tuttosport)