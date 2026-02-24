Venturino scale le gerarchie: con la Juve l'esordio da titolare?

Da oggi inizierà un lungo testa a testa. Perché se Dybala e Soulé rischiano di essere fuori causa anche per la sfida di domenica prossima con la Juve, Gasperini adesso sa bene di avere una soluzione in più in attacco. E quella soluzione si chiama Lorenzo Venturino, che si andrà a giocare il posto da titolare con Bryan Zaragoza. Un lungo testa a testa, appunto, verso la sfida contro i bianconeri. Dove Venturino potrebbe essere davvero la carta a sorpresa. Gasperini ne sta apprezzando sempre più l'intraprendenza e l'imprevedibilità e anche contro la Cremonese era stato tentato di mandarlo in campo dal via. Poi ha scelto di dare fiducia ancora a Zaragoza, che però lo ha convinto meno del baby arrivato in prestito (con diritto di riscatto a 7 milioni) dal Genoa. La prestazione contro la Cremonese, però, ha cementato alcune certezze, con Venturino che ha dimostrato di poter dare quella vivacità all'attacco giallorosso che Zaragoza, vece, ancora non riesce a offrire. Insomma, il sorpasso nelle gerarchie è vicino e potrebbe avvenire già d0menica, contro la Juventus.

(gasport)