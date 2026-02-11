Uomo immagine del club: Totti, il ritorno si avvicina

Pensarlo fuori dalla Roma è stato, per sette lunghi anni, un qualcosa di innaturale. Ora, però, i Friedkin intendono ristabilire la normalità e riportare Francesco Totti a Trigoria. Nelle ultime ore si sono registrati passi avanti importanti con tanto di un accordo economico che sarebbe già pronto e solo da firmare entro la fine della stagione. L'ex capitano ha accettato con entusiasmo. Più che una posizione da direttore tecnico i Friedkin intendono investirlo di una veste più istituzionale e rappresentativa del club. Un po' come è Javier Zanetti all'Inter. La Roma d'altronde si avvicina al centenario (nel 2027) e alla realizzazione dello stadio di proprietà. Totti continua a essere il simbolo indiscusso della storia del club come ha sottolineato lunedì sera il ds Massara. E quindi il volto ideale della Roma. Lo si è capito anche lunedì sera all'Olimpico, dove Totti è comparso per la seconda volta in meno di un mese dopo che era mancato per quasi tre stagioni intere. Un segnale importante a cui si aggiunge una chiacchierata in tribuna con Claudio Ranieri intercettata da più di un tifoso. Il nodo da sciogliere ora è legato agli altri accordi commerciali che Totti ha stipulato in questi mesi. Per questo il suo inserimento in società potrebbe avvenire inizialmente nella veste di consulente esterno per poi avere una stabilità diversa. La spalla ideale di Ranieri che sta svolgendo un ruolo fondamentale nel ritorno d'amore tra Totti e la Roma proprio a ridosso di San Valentino.

(gasport)