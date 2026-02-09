Un confronto doveroso e necessario

Questo non è calcio, ho titolato venerdì scorso dopo il rigore assegnato dal VAR

all'Atalanta per cinque dita sfiorate dal pallone e prima che De Rossi se ne lamentasse per un altro. Allo sfogo dell'allenatore del Genoa, ha fatto seguito ieri quello di Gasperini. L'ho ascoltato mentre assistevo a Bologna-Parma arbitrata da Ghersini da Lissone, nel senso che le decisioni di Collu, tutt'altro che giuste, le ha prese il VAR dal centro brianzolo. Nemico dichiarato dei simulatori, Gasperini ha invitato i colleghi a incontrarsi per riflettere sulla deriva che ha preso il nostro calcio e avere un confronto col settore arbitrale. Gli allenatori non possono cambiare il regolamento ma, essendo tra gli interpreti principali di questo sport e soprattutto quelli che per primi si giocano il posto e talvolta addirittura la carriera, hanno il diritto, oltre che il dovere, di presentare quantomeno delle proposte, dei correttivi, dando un senso compiuto alle lamentele. Il guaio è che il doppio giudizio ha via via aumentato la confusione creando il disordine interpretativo. La colpa è anche di chi fa il mio mestiere e getta benzina sul fuoco della polemica, oltre che di tifoserie che pensano esclusivamente al proprio tornaconto, nascondendosi, quando ottengono un vantaggio, dietro lo scudo dei tanti torti subiti in un passato non sempre recente. [...] Ai quattro arbitri di campo e ai tre ai video occorre aggiungere una cosa solo apparentemente semplice: il buonsenso della conoscenza. Gli allenatori si muovano, dunque, gli arbitri ascoltino, la Federazione affronti l'imbarbarimento tecnico del "suo" calcio e la Lega si comporti da sistema.

(corsport)