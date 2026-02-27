Ultima chiamata

IL TEMPO (L. PES) - Ora o mai più. Dybala vede il traguardo Juve ma manca ancora l'ultimo passo per tornare a disposizione. L'argentino non vuole perdere la "sua" partita contro la Juventus e nei giorni scorsi ha svolto un programma di lavoro personalizzato con un aumento graduale dei carichi. Oggi il test decisivo per capire le real possibilità di convocazione per il big match dell'Olimpico. Gasperini, d'altronde, quando lo ha avuto a disposizione lo ha praticamente sempre lanciato dal primo minuto. E non c'è dubbio che, qualora arrivasse il via libera e il dolore al ginocchio lasci libero l'attaccante, anche contro i bianconeri, vista l'emergenza offensiva, accadrà lo stesso. La Joya è ferma dallo scorso 25 gennaio per un'infiammazione al ginocchio sinistro che non gli ha permesso di allenarsi con continuità da ormai un mese a questa parte. Il rientro sembrava vicino prima della trasferta di Napoli

quando poi, però, il dolore è tornato acuto e Dybala si è fermato di nuovo. Quella contro la Signora, per lui, è una sfida speciale. Anche se dopo l'addio del 2022 tra lacrime e polemiche non ha mai segnato contro il suo vecchio amore. Soltanto un assist (alla prima uscita) nelle sei occasioni in cui ha affrontato in campo la Juve. Un solo successo, risalente al 5 marzo 2023 quando all'Olimpico decise un gol di Mancini, con tre pareggi e due sconfitte. L'ultima arrivata nel match d'andata dello scorso 20 dicembre quando il ventuno giallorosso brillò poco nella notte dello Stadium. Sono nove in totale, al momento, le gare saltate per infortunio dall'argentino con tre stop che lo hanno tenuto lontano dal campo. Due soli gol (entrambi in trasferta al Sassuolo e al Torino) finora in campionato e una discontinuità che rende molto difficile ogni pensiero di rinnovo. Ma domenica è diverso. Una gara dal sapore speciale che esula da qualsiasi pensiero futuro. Una notte in cui provare a essere protagonisti cercando il vero sussulto di una stagione, la quarta nella Capitale, dove di soddisfazioni personali ne sono arrivate davvero poche.

Più complesso immaginare il recupero in extremis del connazionale Soulé, alle prese con una fastidiosa pubalgia che non accenna a diminuire il dolore. Anche lui ex della gara, in questa settimana ha proseguito la via della gestione ma di miglioramenti se ne sono visti pochi e a meno di miracoli non sarà della partita. Verso il forfait anche Hermoso, fermato prima del match con la Cremonese da un risentimento all'ileopsas. Il tecnico pronto a confermare Ghilardi in difesa mentre i dubbi maggiori restano in avanti. Tutto dipenderà dall'esito del test odierno di Dybala. Se non dovesse esserci pronte diverse strade: l'avanzamento di Cristante con El Aynaoui accanto a Koné, l'esordio di Venturino dal primo minuto con Pellegrini e Malen nel tridente o l'impiego di Pisilli nella posizione di trequartista di sinistra (nella quale ha chiuso il match con la Cremonese) con uno tra Pellegrini e Zaragoza dall'altra parte.

Un'altra stagione senza pace per Ferguson. L'irlandese è fermo da oltre un mese per la contusione alla caviglia sinistra subita contro lo Stoccarda. Dopo il consulto in Inghilterra nei giorni scorsi l'attaccante di proprietà del Brighton dovrebbe svolgerne un altro nelle prossime ore. A dirlo è il ct dell'Irlanda Halgrimsson, che sperava di averlo per i playoff mondiali. "Sarà una sfida per Evan ritrovare la forma fisica e la lucidità per competere. Venerdì vedrà uno specialista, quindi ne sapremo di più, ma sembra improbabile che sarà con noi almeno a marzo. Dobbiamo essere preparati. Questa stagione è stata una prova psicologica per lui. A settembre sembrava davvero in forma. Non l'avevo mai visto così snello. Era muscoloso, sicuramente il più leggero che avessi visto dal 2024. Anche il più in forma. Ho pensato che fosse un buon segno andare alla Roma. So che si allenavano due volte al giorno e questa era una novità per lui". Notizie poco confortanti con l'incubo dell'operazione che resta sullo sfondo ma che il classe 2004 vorrebbe scongiurare. Intanto la Roma dovrà ancora fare a meno di lui mentre Gasp fa i conti con l'emergenza in attacco che nonostante gli arrivi di gennaio non si è ancora mai risolta. A giugno le strade di Ferguson e dei giallorossi si separeranno, ma la sua condizione fisica non promette nulla di buono per il suo futuro.