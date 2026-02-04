Udine amara ma questa Roma sa come rialzarsi

Ritorno al passato. Tutto in una gelida notte friulana in cui la Roma ha incassato l'ottava sconfitta in campionato che va a sommarsi alle due in Europa League e a quella in coppa Italia per un totale di undici in trentadue partite, in pratica una ogni tre gare. Troppe. Ritorno al passato, dicevamo. Partendo dalla prima volta in stagione fuori dalle prime quattro posizioni, quelle che garantiscono la qualificazione ai tanti soldi della Champions. (...) A Udine la Roma tutto è stata meno che gasperiniana. Soprattutto nel corso di un primo tempo in cui l'Udinese ha giocato come avrebbe dovuto fare la Roma, ovvero pressione alta, ricerca ossessiva del pallone. Un primo tempo, e non solo, in cui si è sentita, fin troppo, l'assenza di due giocatori come Dybala e Koné. Cioè, il talento e la forza. Due elementi che sono mancati ai discepoli di Gasp che per tutti i novanta minuti hanno creato poco, dando sempre una sensazione negativa per un gioco che non è mai decollato, frenato dalle qualità degli avversari, ma anche dall'incapacità di accendere la luce da parte di qualche giocatore della Roma. Non sappiamo, al netto dei recuperi di Dybala e Koné, se l'ultimo arrivato (dal Bayern Monaco via Celta Vigo) Zaragoza sarà in grado di garantire quella qualità che la Roma fa fatica a mettere in campo quando l'argentino rimane in infermeria (e ci rimane troppo spesso). Ora l'errore che La Roma non dovrà fare è quello di buttare tutto a mare. C'è lo spazio e ci sono le qualità per giocarsela fino in fondo. (...)

(La Repubblica)