Tra i dolori e le diffide guida Mancio

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Tra dolori, "dolorini", infiammazioni e diffide, il punto fermo, il baluardo che non conosce segni di debolezza è sempre e solo lui. Hanno imparato al massimo a scalfirne la corazza, ma solo i cartellini (sempre meno negli ultimi anni) riescono davvero ad ostacolarlo. Con Ndicka diffidato ed Hermoso verso il forfait, la certezza della difesa giallorossa si chiama ancora una volta Gianluca Mancini.

A rendere l'aspetto del centrale giallorosso ancor più gladiatorio sarà la mascherina protettiva in fibra di carbonio, che il numero 23 giallorosso indosserà nella sfida di domani contro il Cagliari per proteggere la frattura alle ossa nasali, operata e ridotto martedì in mattinata. [...]

A testimoniarlo ci sono i numeri: 30 presenze stagionali e una rete messa a referto (quella in Europa League sul campo del Nizza) per un totale di oltre 2400 minuti in campo. Due sole le assenze, entrambe per squalifica: a Lecce in campionato e col Torino in Coppa Italia. Un'altra, già annunciata, è in arrivo: l'ingenuo rosso rimediato ad Atene gli farà saltare l'andata degli ottavi di finale di Europa League. [...]

Ci sarà quindi Mancini insieme a Ndicka e Ghilardi, visto che Gasperini non appare intenzionato a rischiare Hermoso in vista del Napoli. [...]