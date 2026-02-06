Totti torna alla Roma: appartenenza e competenza

Totti può tornare alla Roma? I Friedkin ci stanno pensando». Sono bastate dieci parole - il destino di una vita è dentro a quel numero - per accendere il dibattito.

Riannodando idealmente quel filo che si è spezzato il 17 giugno del 2019, quando il capitano - diventato dirigente - sbatté fragorosamente la porta.

Indispettito da un ruolo in cui non si riconosceva: una scatola vuota. «Sono all'oscuro di tutto, anche di possibili acquisti».

Un controsenso, se ci pensate, per uno che - da calciatore -

veniva incaricato di (...) convincere qualche collega a scegliere la Capitale. Ma, si sa, il suo addio al calcio era già stato, con gli stessi dirigenti, molto

travagliato. Questione di incompatibilità. (...) A differenza delle precedente esperienza, si tratterebbe di una scelta condivisa e non di un contratto ispirato dalla gestione Sensi. Certo è che il ritorno alla Roma di Totti avrebbe una doppia valenza. Assolutamente positiva. Perché, è chiaro, affonderebbe nelle radici dell'appartenenza, (...) e aggiungerebbe competenza, dove già c'è - da Gasperini a Ranierie Massara - non è mai sbagliato. Dicono: l'importante è specificare bene il suo ruolo. Tutto giusto, anche se Totti, da trequartista o da centravanti di manovra, ha sempre giocato a tutto campo. Da uomo assist a finalizzatore: l'importante è fare squadra

(gasport)