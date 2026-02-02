Torna Svilar: alle sue spalle 1000 tifosi

Il congedo di Svilar è durato 90 minuti, in cui la Roma ha preso gol anche per un'indecisione di Gollini. Ma tutto questo è già passato. Il presente si chiama Udinese, una partita che Mile tornerà a vivere da protagonista. Alle sue spalle troveranno posto circa 1000 tifosi della Roma residenti al di fuori della regione Lazio. Il settore ospiti è stato chiuso dopo il divieto di trasferta imposto dal Viminale dopo i fatti dell'Autostrada. Per quanto riguarda Svilar, la sfida di Europa League ha interrotto una serie di 55 partite consecutive da titolare. L'ultima volta che era rimasto a riposo, Ranieri aveva schierato Ryan in Coppa Italia. Gasperini ha atteso l'ultima gara della fase europea per dare spazio a Gollini. D'ora in avanti, al netto di eventuali e non prevedibili problematiche fisiche, il portiere di Anversa potrebbe davvero giocarle tutte.

(corsport)