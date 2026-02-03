Testa subito al Cagliari: c'è Zaragoza da inserire

IL ROMANISTA - Ripartire subito seguendo il flusso di un campionato che sembra scappare via ogni domenica, ma, concede sempre la possibilità di rientrare e restare aggrappati. Non sarà facile per la Roma di Gian Piero Gasperini mantenere quel ritmo se non azzerando il margine d'errore in alcune gare. E così il ko di Udine va dimenticato in fretta, perché c'è il Cagliari di Pisacane alla prossima. Per il gruppo del Gasp, questa mattina ci sarà subito occasione per tornare immediatamente al lavoro e saranno giorni preziosi per inserire l'ultimo arrivato ovvero Bryan Zaragoza, l'esterno in arrivo dal Bayern Monaco, 1.64 ma brevilineo e dal passo fulmineo, in grado di poter dare all'attacco della Roma quel tocco di imprevedibilità che è mancato contro l'Udinese. Il mese di febbraio offre al tecnico l'opportunità di preparare con più calma gli impegni che la stagione giallorossa prevede. E questo comporterà anche meno rotazione tra una sfida e l'altra. Non dovrebbe esserci variazioni, nel match contro il Cagliari, nel reparto arretrato, con Mancini, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. In mediana Celik e Wesley sulle fasce, mentre Pisilli insidia Cristante per un posto vicino ad El Aynaoui. Davanti Soule e Malen viaggiano spediti verso una maglia da titolare: nell'andare a completare il reparto offensivo tutto dipenderà dalla rapidità di ambientamento di Zaragoza. Ma Gasp ci crede molto.

