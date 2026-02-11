Test Dybala: ora vuole il Napoli

Trigoria si è fermata solo in apparenza. Ieri il gruppo ha tirato il fiato dopo la

vittoria netta e convincente contro il Cagliari, una di quelle che lasciano scorie positive nello spogliatoio e nella testa. Oggi però è già di nuovo vigilia emotiva, di quelle che scaldano l'ambiente e alzano il volume dell'attesa. Il nome cerchiato in rosso è uno solo: Dybala. Riposo per tutti, o quasi. Perché Paulo non si è mai davvero fermato. L'infiammazione al ginocchio sinistro è ormai alle spalle, praticamente sparita, e da una settimana l'argentino lavora individualmente in campo, aumentando giorno dopo giorno carichi e intensità. Ora il passo decisivo: il test con il gruppo, già oggi pomeriggio. Un segnale chiaro, fortissimo. Dybala vuole esserci contro il Napoli. Non un semplice desiderio, ma una missione personale. La Roma aspetta, trattiene il fiato, spera. E non è l'unico fronte caldo. C'è Hermoso, che sta lasciandosi alle spalle la forte contusione al piede e spinge per rientrare nella battaglia più delicata. C'è soprattutto Koné, che sta forzando i tempi con una determinazione che ricorda una storia già vissuta. Dieci giorni di anticipo sul recupero previsto non sono un dettaglio, sono un messaggio. [...] Il quadro si completa con una speranza in più: Vaz. Oggi potrebbe tornare in campo per riprendere il lavoro dopo la piccola lesione che lo ha costretto a saltare il Cagliari. Un rientro graduale, ma prezioso, in una settimana che profuma di big match e scelte delicate. La Roma osserva, conta i giorni, misura le sensazioni. Il Napoli incombe, e allora ogni recupero pesa come un gol, ogni passo avanti vale doppio. Oggi non è solo un allenamento: è un crocevia. Per Dybala, per chi stringe i denti, per una squadra che ha ritrovato slancio e ora vuole presentarsi all'appuntamento più atteso con tutte le carte migliori in mano. L'attesa è finita. Ora parla il campo.

