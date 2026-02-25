Superati i 65 mila per la gara con la Juve, 8 mila prelazioni ottavi Europa League

IL ROMANISTA (G. FASAN) - Sarà gran galà Roma-Juventus di domenica prossima. [...] Sono stati superati i 65 mila spettatori e il sold out è vicinissimo: qualche centinaia di tagliandi ancora e sarà dichiarata chiusa la vendita, crediamo, con diversi giorni di anticipo dal fischio di inizio della seconda partita casalinga in una settimana. [...]

Il 12 marzo, l’andata fuori casa degli ottavi di Europa League, nei pronostici contro Bologna o Genk (che hanno vinto bene l’andata dei play off contro Brann e Dinamo Zagabria rispettivamente). Poi sarà di nuovo Olimpico, il 19 marzo, ed è partita ieri la vendita in prelazione dei biglietti a scatola (un po’) chiusa: non si conoscono l’avversario e l’orario, che di infrasettimanale incide. Qualche polemica tra radio e social c’è stata, ma intanto 8 mila prelazioni sono state confermate. [...]