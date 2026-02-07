Stasi, Sessa commissario. Per quello della Roma il Campidoglio accelera

[...] Per gli stadi che l'Italia dovrà utilizzare come sede per ospitare le gare dei campionati europei di calcio del 2032, Uefa 2032, ci sarà un commissario straordinario. [...] Il nome scelto è quello di Massimo Sessa, presidente del Consiglio superiore dei Lavori pubblici che è il massimo organo consultivo della Stato, ingegnere di grande esperienza anche di tipo manageriale. [...] Ora Sessa, che già ha aperto da molto i dossier stadi 2032, non è in realtà ancora operativo. Dopo il Consiglio dei Ministri di giovedì che ha dato il via libera alla nomina, serve il parere della Conferenza Stato-Regioni. Formalmente la prossima seduta è il 19 febbraio. Ma non è da escludersi che possa esserne convocata una straordinaria già a inizio settimana (si vocifera martedì). [...] Per Roma nella lista base per la Uefa ci sono l'Olimpico (che ha bisogno di alcuni interventi di restyling e adeguamento) e Pietralata. Da vedere se, come si sussurra nei corridoi della politica, il subcommissario per Roma sarà proprio il sindaco Gualtieri. A settembre la lista diventerà quella definitiva: 5 impianti e un paio di "riserve". Entro luglio, quindi, tutti i progetti definitivi tanto per la costruzione (caso Pietralata) o per la ristrutturazione (caso Olimpico) vanno approvati e dotati di copertura finanziaria. E devono essere cantierabili entro marzo 2027. Questi paletti, quindi, spingono anche il Campidoglio ad accelerare. È di un paio di giorni fa la riunione politica con il sindaco Roberto Gualtieri e l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia, e una parte dei consiglieri di maggioranza (ne mancava una mezza dozzina). L'obiettivo è chiudere tutto entro fine mese questa parte dell'iter: votare un documento che confermi il pubblico interesse al progetto Pietralata dopo quello già espresso sulla versione preliminare del progetto nel 2023. Un obiettivo ambizioso e non poco: gli uffici stanno ancora esaminando le carte della versione definitiva del progetto, carte che la Roma ha depositato a dicembre scorso. Politicamente, per Palazzo Senatorio chiudere questa parte dell'iter col voto dovrebbe arrivare sostanzialmente in modo indipendente dalla effettiva operatività del Commissario straordinario. Diversa la questione del prosieguo del cammino del progetto. Dopo il voto - in questi giorni è attesa la ripresa degli scavi archeologici ancora mancanti nell'area di Pietralata - dovrà essere convocata la conferenza di servizi decisoria che entrerà nel merito delle proposte tecnico-progettuali della società giallorossa. Sulla conferenza di servizi la figura del Commissario potrebbe essere invece un forte acceleratore con la possibilità di semplificare i passaggi burocratici in uno spirito che ricalca il "modello Giubileo". Ancora da vedere se la Conferenza sarà gestita dalla Regione (come prevede la norma dedicata) oppure dal Commissario che ha la facoltà di avocarla o di parteciparvi solamente. Un'annotazione: i tempi della conferenza con o senza commissario non cambiano, può durare 3 mesi prorogabili di uno. Fatti i conti, quindi, siamo giusti giusti per chiudere l'iter di approvazione del progetto definitivo in linea con la scadenza di luglio per poter rimanere agganciati alla corsa di Uefa 2032. E, sempre tenendo per buona la data di marzo 2027 legata ai paletti Uefa 2032 come quella massima per la posa della prima pietra, questa coinciderebbe non solo con l'anno del centenario del club ma anche con le urne per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale a oggi previsti in primavera (giugno). [...]

(Il Messaggero)