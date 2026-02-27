Stadio della Roma, ok dalla giunta Gualtieri: "Entriamo nel futuro"

È il tempo dei paroloni: "La Giunta ha approvato la proposta di delibera per la presa d'atto della verifica di ottemperanza del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) del nuovo stadio della As Roma nell'area di Pietralata alle condizioni, prescrizioni e raccomandazioni stabilite con la dichiarazione di pubblico interesse del maggio 2023". Traduciamo dal burocratese capitolino alla lingua corrente: la Giunta Gualtieri ha dato l'ok allo stadio della Roma di Pietralata. Il progetto definitivo (il Pfte citato nella nota di Palazzo Senatorio) adempie (ottempera) a tutte le prescrizioni che il Comune aveva emanato al progetto preliminare. Gli uffici hanno completațo la verifica e quindi il testo ora passa al voto in Consiglio comunale. Questo significa che, il testo va oggi alla conferenza dei capigruppo in consiglio perché sia inserito nel calendario dei lavori d'aula per poi essere discusso nelle commissioni: sono 6 (Urbanistica, Mobilità, Lavori pubblici, Ambiente, Sport e Patrimonio) e verranno convocate, molto probabilmente, in sedute congiunte a 2 a 2. A Palazzo Senatorio sperano (nessuno lo dice ufficialmente ma Radio Campidoglio non tace mai) di riuscire a votarlo già il 5 ma è davvero un margine temporale molto molto ristretto. (...) Se per il 5 marzo non dovesse arrivare il voto, a quel punto è probabile uno slittamento alle sedute del 17 o 19 marzo.

Poco male. Anche perché, in realtà, questa è una delibera

"blindatissima" e non tanto da un punto di vista politico (lo sono tutte, alla fine, sotto questo aspetto) ma perché è un testo non modificabile. (...) La nota stampa diffusa dal Campidoglio nel pomeriggio di ieri ripercorre i punti salienti del progetto stadio. Ventisette ettari di area complessiva; 11,6 dei quali destinati a verde pubblico e 3,5 a piazze e percorsi pedonali, per un totale di circa 15 ettari di spazi pubblici scoperti. L'intervento configura un nuovo polo urbano e un'infrastruttura multifunzionale, progettata per essere fruibile durante tutto l'anno, anche al di fuori degli eventi sportivi. Lo stadio avrà una capienza di 60.605 posti, con una curva da 23.000 posti tra le più grandi d'Europa. Il complesso ospiterà funzioni aperte alla città: un museo di 1.600 mg, un fan store di 1.800 mq, 30 punti vendita, 245 mq per il bar del parco e 21.000 mq destinati ad hospitality e attività congressuali (Mice). Il progetto prevede la realizzazione di due aree grandi verdi integrate nel sistema urbano: il parco dello stadio e il parco centrale, il primo da 6,7 ettari e il secondo da 6,9. Sul fronte della mobilità e della sosta sono previsti 91.426 mq di parcheggi pubblici e privati a uso pubblico, tra strutture interrate (fruibili anche nei giorni senza eventi), parcheggi a raso e multipiano, oltre a tre velostazioni. (...) Il sistema ciclopedonale collegherà l'area alla rete esistente e alla stazione Tiburtina. Sono previste una pista ciclabile lungo l'asse nord-sud, tre velostazioni (Monti Tiburtini, comparto Istat, via Achille Tedeschi) e 3.582 posti bici, oltre a due passerelle ciclopedonali verso la stazione Tiburtina. (...) L'investimento complessivo da parte della As Roma ammonta a 1.047,79 milioni di euro (più

Iva), di cui 696,37 milioni destinati alla realizzazione dello stadio e la restante quota alle opere di urbanizzazione e ai costi di costruzione. (...) Dopo l'approvazione definitiva dell'Assemblea capitolina, il progetto sarà sottoposto al procedimento autorizzatorio unico regionale, comprensivo della valutazione di impatto ambientale e della Conferenza dei servizi decisoria. "Oggi per Roma è una giornata importante. Il nuovo stadio della As Roma non è solo un impianto sportivo: è un progetto che parla di futuro, di rigenerazione e di fiducia nella capacità della città di realizzare opere di qualità, riqualificando un intero quadrante come Pietralata. Abbiamo lavorato con determinazione perché questo percorso arrivasse fin qui e continueremo a farlo con lo stesso impegno. È una scelta che guarda avanti e che rafforza la credibilità e la capacità di Roma di portare a termine interventi strategici per la città", dichiara il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

