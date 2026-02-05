Stadio a Pietralata: entro fine mese la conferma del pubblico interesse

L'obiettivo è chiaro: chiudere la pratica di conferma del pubblico interesse entro fine mese per poter mantenere in linea il progetto stadio della Roma di Pietralata con la candidatura italiana per ospitare gli Europei di calcio del 2032. Ieri, tavolo politico: il sindaco Roberto Gualtieri, il dg del Campidoglio, Albino Ruberti, l'assessore all'Urbanistica, Maurizio Veloccia. E, dall'altro lato, una consistente fetta dei consiglieri di maggioranza. Sono loro che dovranno approvare una delibera con la quale verrà confermato l'interesse pubblico alla costruzione dell'impianto. E la presenza del sindaco ha un significato preciso: impegnare la maggioranza, indicare come il cronoprogramma non sia un'indicazione generica ma vincolante. L'idea è che entro una decina di giorni i tecnici capitolini - se ne occupano all'Urbanistica, alla Mobilità, all'Ambiente, allo Sport, al Patrimonio e ai Lavori pubblici - completino l'esame delle carte che la Roma ha depositato il 21 dicembre scorso. A quel punto - se non dovesse essere necessario qualche aggiustamento - le relazioni saranno inserite in una delibera di giunta che poi dovrà essere portata al voto in Aula.

(...) Roma Pietralata (insieme all'Olimpico) è inserita nella long list degli impianti che potrebbero ospitare gli Europei di calcio del 2032. A settembre prossimo la lista diventerà molto più corta, passando dai 13 impianti attuali, a 5 impianti ospitanti più eventualmente un paio di riserve. Per questo, entro il 31 luglio prossimo, dovrà essere consegnato il progetto definitivo approvato e finanziato. Tutti gli impianti prescelti, qualora dovessero essere costruiti o rinnovati, dovranno avere i progetti cantierabili entro marzo 2027 e l'unico certo di essere in lista senza problemi è l'Allianz Stadium della Juventus. Facendo i conti, siamo appena appena in questo range temporale. (...)

(Il Messaggero)