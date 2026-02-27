Soulé fuori. Oggi il test per Dybala

A Trigoria il tempo scorre lento, carico di tensione e speranza. Domenica sera all'olimpico arriva la Juventus. (...) Ieri Dybala ha intensificato iI lavoro personalizzato in campo, un segnale Importante dopo giorni di prudenza. Il ginocchio sinistro, ancora infiammato, fa meno male. Le sensazioni migliorano. (...) Contro il suo passato, contro una squadra che ha segnato una parte della sua carriera, vuole dare Il proprio contributo. Anche solo uno spezzone, anche partendo dalla panchina. (...) Oggi sarà il giorno della verità. (...) Se Dybala prova a stringere i denti, da Trigoria arrivano invece segnali meno Incoraggianti su

Matías Soulé. L'argentino ha continuato anche ieri il lavoro individuale per il solito problema di pubalgia. (...) Diverso, almeno in parte, Il discorso per Hermoso. Il difensore ha qualche chance in più di recuperare e di essere a disposizione contro I bianconeri, una possibile soluzione In più per un reparto che dovrà affrontare una sfida ad alta intensità. Intanto tra oggi e domani Gasperini studierà la formazione: Il ballottaggio è tra Venturino e Zaragoza per un posto con Pellegrini, anche se non è escluso l'utilizzo di Cristante sulla trequarti viste la risorse a disposizione In mezzo al campo.

(corsport)