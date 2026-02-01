Soulé e la Roma hanno rifiutato altre offerte

La Roma chiude il mercato con gli ultimi ritocchi in entrata e senza scossoni in uscita. Nessuna sorpresa, anche se qualche addio avrebbe potuto riempire le casse e non di poco.

Ma c'è una certezza che tiene banco a Trigoria ed è più forte di qualsiasi tentazione: Matias Soulé resta giallorosso. E non è mai stato in discussione. Le proposte sono arrivate, eccome. Telefonate, sondaggi, approcci concreti. La Premier da una parte, la Germania dall'altra. [...]

Ma la risposta è sempre stata la stessa. Massara ha ringraziato e declinato, l'entourage del giocatore ha fatto altrettanto. Nessuna apertura, nessun margine di trattativa in questa finestra di mercato. La linea è stata chiara, netta, condivisa: Soulé non si muove. [...]

(corsport)