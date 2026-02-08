Senza Koné ecco come ti cambia la mediana

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Senza Koné ma con diverse e importanti soluzioni a tamponare l'assenza. Sarebbe stato difficile ipotizzarlo pochi mesi fa a Trigoria, ma ora la crescita globale del reparto è sotto gli occhi di tutti.

Un noto detto popolare afferma che ci si accorge di quanto sia prezioso qualcosa solo nel momento in cui lo perdiamo. E invece Gasperini, una volta perduto il francese per un guaio muscolare nella sfida contro il Milan, ha realizzato della validità delle risorse a sua disposizione lì in mezzo al campo.

Oltre alla certezza Cristante (resta tra i più criticati dal tribunale dei social), ecco El Aynaoui, Pisilli e, attenzione, al revival dell'idea che aveva accompagnato il tecnico in estate, ovvero quella di riportare in mediana anche Lorenzo Pellegrini. [...]